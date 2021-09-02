Почему на предвыборных дебатах лидирующих партий ФРГ не сказано ни слова о России? В чем причина падения рейтингов партии Ангелы Меркель? Только ли скандал с названным ею «преемником» Лашетом тому виной? Какие сюрпризы возможны на предстоящих выборах? Продержится ли на первом месте главный кандидат на пост канцлера ФРГ, «скучный» социал-демократ Олаф Шольц, ведь ему в спину дышит лидер партии «Зеленых»? Как изменятся отношения наших стран в зависимости от того, какая партия придет к власти? Что будет с экономическими проектами? Уже вступают в силу требования Газовой директивы ЕС и новые ограничения по «Северному потоку - 2». Какие политические силы Германии готовы восстановить сотрудничество с Россией, а какие намерены поставить крест даже на важнейших совместных проектах?

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