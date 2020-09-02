1 сентября Владимир Зеленский впервые посетил с визитом Белый Дом. Какие уроки в День знаний преподал украинскому президенту глава Белого дома? Украина ждет от этих переговоров многого.

Накануне визита активисты националистических движений собрались у стен офиса главы государства, требуя от Зеленского быть жестким с Джо Байденом. По их мнению, Вашингтон сейчас в таком положении, что Киев может диктовать свои условия. Оправдаются ли ожидания? Что изменит эта встреча? И к чему Зеленскому готовиться по возвращению домой?

Смотрите онлайн Специальный репортаж Тень знаний (2 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.