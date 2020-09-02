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Специальный репортаж. Тень знаний 02.09.2021

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Специальный репортаж 02.09.2021. Тень знаний
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Специальный репортаж - Тень знаний (2 Сентября 2021)

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Специальный репортаж
Специальный репортаж
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Опубликовано: 3 Сентября 2021

1 сентября Владимир Зеленский впервые посетил с визитом Белый Дом. Какие уроки в День знаний преподал украинскому президенту глава Белого дома? Украина ждет от этих переговоров многого.

 

Накануне визита активисты националистических движений собрались у стен офиса главы государства, требуя от Зеленского быть жестким с Джо Байденом. По их мнению, Вашингтон сейчас в таком положении, что Киев может диктовать свои условия. Оправдаются ли ожидания? Что изменит эта встреча? И к чему Зеленскому готовиться по возвращению домой?

 

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