Шафран - Новые угрозы электронной школы: Во всём обвинят родителей (2 Сентября 2021)
Опубликовано: 3 Сентября 2021
Ведущие: Анна Шафран
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Дети пошли в школы, и выяснилось, что старые-новые проблемы никуда не делись. Учителям и ученикам навязывают дистанционные технологии, электронную школу, за качество которой, как выясняется, никто не несёт ни малейшей ответственности. Что делать в этой ситуации родителям и общественности?
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