Шафран. Искусство на букву "Г": что делать и кто виноват 24.08.2021

Дети пошли в школы, и выяснилось, что старые-новые проблемы никуда не делись. Учителям и ученикам навязывают дистанционные технологии, электронную школу, за качество которой, как выясняется, никто не несёт ни малейшей ответственности. Что делать в этой ситуации родителям и общественности?

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