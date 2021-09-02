Смотрите в этом выпуске: Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа; прошел второй день просветительского марафона "Новое знание"; о том, как защитить наши выборы от внешнего вмешательства, говорили в Совете Федерации; в Тульской области началась подготовка к празднованию важной даты российской истории; суд в Киеве продлил домашний арест главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»; 5 сентября зрители Первого канала смогут увидеть, как проходит подготовка к съемкам фильма в космосе.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (2 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.