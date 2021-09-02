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Код доступа. Охота на НЛО 02.09.2021

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Код доступа с Павлом Веденяпиным 02.09.2021. Охота на НЛО
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Код доступа с Павлом Веденяпиным - Охота на НЛО (2 Сентября 2021)

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Опубликовано: 3 Сентября 2021

Ведущие: Павел Веденяпин

Охота за НЛО была частью военных программ во многих государствах. В Советском Союзе для изучения НЛО разработали секретный проект «Сетка», длившийся более 12 лет, до 1990 года. В Соединенных Штатах также велись исследования аномальных явлений. Недавно Пентагон опубликовал более 700 документов по теме НЛО. Выяснилось, что с 2007 года на секретную программу Пентагона в течение 15 лет ежегодно выделялось 22 миллиона долларов.

 

Какие данные таятся в опломбированных архивах двух государств? И для чего американцам понадобились масштабные мистификации о «летающих тарелках»?

 

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