Охота за НЛО была частью военных программ во многих государствах. В Советском Союзе для изучения НЛО разработали секретный проект «Сетка», длившийся более 12 лет, до 1990 года. В Соединенных Штатах также велись исследования аномальных явлений. Недавно Пентагон опубликовал более 700 документов по теме НЛО. Выяснилось, что с 2007 года на секретную программу Пентагона в течение 15 лет ежегодно выделялось 22 миллиона долларов.

Какие данные таятся в опломбированных архивах двух государств? И для чего американцам понадобились масштабные мистификации о «летающих тарелках»?

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