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Политическая Россия. Стендап в России нуждается в гигиене (Сергей Михеев) 03.09.2021

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Политическая Россия 03.09.2021. Стендап в России нуждается в гигиене (Сергей Михеев)
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Политическая Россия - Стендап в России нуждается в гигиене (Сергей Михеев) (3 Сентября 2021)

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Опубликовано: 3 Сентября 2021

На связи с PolitRussia Сергей Михеев, независимый политолог

- Кто в России занимается стендапом и какие ценности продвигает?

- О сообществе комиков и пределах шуток
- Почему не принято шутить о Холокосте?
- О том, почему нужен фильтр в разных сферах общества, в том числе и в жанре комедии

 

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