Политическая Россия - Стендап в России нуждается в гигиене (Сергей Михеев) (3 Сентября 2021)
Опубликовано: 3 Сентября 2021
Еще
На связи с PolitRussia Сергей Михеев, независимый политолог
- Кто в России занимается стендапом и какие ценности продвигает?
- О сообществе комиков и пределах шуток
- Почему не принято шутить о Холокосте?
- О том, почему нужен фильтр в разных сферах общества, в том числе и в жанре комедии
Смотрите онлайн Политическая Россия Стендап в России нуждается в гигиене (Сергей Михеев) (3 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.