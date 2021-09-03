Как хакнуть мировую финансовую систему: шаг первый [КАПИТАЛ]

Очередной "Идрак" назвал Россию х*йней. Что делать будем

Русский Ориенталист о победе талибов и рисках для Средней Азии

Русский Ориенталист о победе талибов и рисках для Средней Азии

На связи с PolitRussia Сергей Михеев, независимый политолог

- Кто в России занимается стендапом и какие ценности продвигает?

- О сообществе комиков и пределах шуток

- Почему не принято шутить о Холокосте?

- О том, почему нужен фильтр в разных сферах общества, в том числе и в жанре комедии

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