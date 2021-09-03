Наглые, самоуверенные и беспринципные, саранча наших дней. Конечно, хотелось бы уже забыть дурную бесконечность проблем, связанную с телефонными мошенниками. Но мы обещали сделать на эту тему ровно столько сюжетов сколько потребуется, просто потому, что достучаться надо до каждого и объяснить чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах.

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