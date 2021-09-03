Зачем Реджепу Тайипу Эрдогану понадобился собственный Пентагон? Правда ли, что Турция в шаге от приобретения ядерного оружия? И есть ли способ усмирить амбиции турецкого султана?



За какие шутки можно стать в России нежелательным? Как наказывать тех, кто ненавидит и вредит своей родине? И не пора ли вернуть практику лишения гражданства?

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