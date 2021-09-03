Русский Ориенталист о победе талибов и рисках для Средней Азии

Русский Ориенталист о победе талибов и рисках для Средней Азии

Видео доставки в суд главы признанного иностранным агентом «Альянса врачей» стало хитом соцсетей 1 сентября. «Благодарные» сограждане светлоликой Анастасии Васильевой позитивно оценили действия полиции, но были разочарованы тем, что «личного врача Навального» суд всё-таки оставил под домашним арестом, а не поместил в СИЗО

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