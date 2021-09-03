Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума назвал ситуацию в Афганистане гуманитарной катастрофой, добавив, что нельзя принуждать к демократии, если она нужна народу — он придет к ней сам. Накануне в Кабуле на митинг протеста вышли женщины с требованием сохранить их права в Афганистане.

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