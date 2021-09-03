Обсуждаемые темы:

1. Встреча Зеленского и Байдена: о чем говорили и к каким договоренностям пришли

2. Украина и НАТО: Зеленский говорит, что поддержка есть, но сроков нет

3. "Северный поток-2": США обещают санкции, если газопровод будет угрожать безопасности Украины

4. Донбасс: Украина предлагает США присоединиться к переговорам

5. Годовщина Минска-1. Переговоры в этом формате крючок для Украины безальтернативный путь к миру?

Смотрите онлайн НАШ Пятница. Вечер. Зеленский в США: поражение или победа? Байден поможет Украине (3 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.