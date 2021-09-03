Уходя уходи, американские военные опубликовали видео со стрельбой по протестующим в аэропорту Кабула. Кина не будет, украинский телеканал снова попал под проверку из-за показа советских кинолент. Ида бушует, жертвами урагана на востоке США стали 45 человек. Какая она, красная планета? Марсоход добыл первый образец планетарного грунта.

Смотрите онлайн Время покажет (3 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.