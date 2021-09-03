Царьград. Главное. Мигрантов в Россию будут завозить чартерными поездами: кто решил за русских поделить страну 02.09.2021

Сразу несколько ключевых спикеров в конце этой деловой недели обозначили свои позиции по тем угрозам и рискам, с которыми может столкнуться Россия в самое ближайшее время. Среди них системный кризис в 2023 году, который будет сопоставим с кризисом 2008-09 гг.

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