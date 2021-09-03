Царьград. Главное - Набиуллина, Греф, Чубайс обозначили ключевые угрозы и риски для России: начало в 2023-м (3 Сентября 2021)
Опубликовано: 3 Сентября 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Сразу несколько ключевых спикеров в конце этой деловой недели обозначили свои позиции по тем угрозам и рискам, с которыми может столкнуться Россия в самое ближайшее время. Среди них системный кризис в 2023 году, который будет сопоставим с кризисом 2008-09 гг.
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