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Константин Сёмин. Кризис на носу. Венчание на царство. День Опричиника. Галопом по Европам 03.09.2021

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Константин Сёмин 03.09.2021. Кризис на носу. Венчание на царство. День Опричиника. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Кризис на носу. Венчание на царство. День Опричиника. Галопом по Европам (3 Сентября 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 3 Сентября 2021

В этом выпуске:
- Центробанк готовится к новому мировому кризису;
- Из-за глобального отказа от углеводородов Россия к 35-му году потеряет почти 8% ВВП;
- В России кончился препарат от детской эпилепсии;
- Путин опять заступился за Скуратова;
- Немецким железнодорожникам хотят запретить бастовать;
- Украина продает НПО "Большевик" — старейший машиностроительный и один из крупнейших заводов оставшихся в государственной собственности;
- Запрещённые талибы взяли в свои ряды боевиков запрещённой Аль-Каиды, сообщает Аль-Арабия;
- Северная Корея перезапустила ядерный реактор в Йонбёне;
- Олигарх Симановский снова собрал 6 тысяч человек, чтобы поразить приехавшего в регион Лаврова. 

 

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