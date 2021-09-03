В этом выпуске:

- Центробанк готовится к новому мировому кризису;

- Из-за глобального отказа от углеводородов Россия к 35-му году потеряет почти 8% ВВП;

- В России кончился препарат от детской эпилепсии;

- Путин опять заступился за Скуратова;

- Немецким железнодорожникам хотят запретить бастовать;

- Украина продает НПО "Большевик" — старейший машиностроительный и один из крупнейших заводов оставшихся в государственной собственности;

- Запрещённые талибы взяли в свои ряды боевиков запрещённой Аль-Каиды, сообщает Аль-Арабия;

- Северная Корея перезапустила ядерный реактор в Йонбёне;

- Олигарх Симановский снова собрал 6 тысяч человек, чтобы поразить приехавшего в регион Лаврова.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Кризис на носу. Венчание на царство. День Опричиника. Галопом по Европам (3 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.