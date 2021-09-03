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Открытый эфир. Новое суперсекретное супероружие США и шесть сценариев конца света 03.09.2021

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Открытый эфир 03.09.2021. Новое суперсекретное супероружие США и шесть сценариев конца света
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Открытый эфир - Новое суперсекретное супероружие США и шесть сценариев конца света (3 Сентября 2021)

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Опубликовано: 3 Сентября 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- «Армия-2021» - итоги: почему успехи международного военно-технического форума в этом году превзошли даже самые смелые ожидания экспертов?

 

- Операция «Согласие»: почему в 1941 году СССР и Великобритания ввели войска в Иран? Как союзникам удалось обыграть Гитлера, который вынашивал подобный план?

 

- День Д: высадка англо-американских сил в Нормандии в 1944 году стала самой крупной десантной операцией в истории Второй мировой войны. За 10 дней союзники перебросили почти миллион человек.

 

- Новое суперсекретное супероружие США: издание Breaking Defense сообщает, что в ближайшее время Пентагон продемонстрирует систему, способную уничтожать спутники и космические корабли - инновацию оценят наши военные эксперты.

 

- Шесть сценариев конца света: что может стать причиной гибели человечества - климат, вирусы или война? Почему в мире все чаще происходят природные катастрофы? Могут ли проснуться супервулканы?

 

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