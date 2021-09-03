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Звезда LIVE. Они следят за тобой 03.09.2021

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Звезда LIVE 03.09.2021. Они следят за тобой
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Звезда LIVE - Они следят за тобой (3 Сентября 2021)

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Опубликовано: 3 Сентября 2021

Авторский стрим ведущего программы «Открытый эфир» на телеканале Звезда Алексея Гудошникова. Центральная тема — заявления Эдварда Сноудена в ходе марафона «Новое знание» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) о том, что компании — производители смартфонов могут проникать в гаджеты с целью похищения личных данных и файлов. Встречаемся с гостями прямого эфира на площадке Звезда#LIVE в 20:00. Будет интересно!

 

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