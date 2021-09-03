Авторский стрим ведущего программы «Открытый эфир» на телеканале Звезда Алексея Гудошникова. Центральная тема — заявления Эдварда Сноудена в ходе марафона «Новое знание» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) о том, что компании — производители смартфонов могут проникать в гаджеты с целью похищения личных данных и файлов. Встречаемся с гостями прямого эфира на площадке Звезда#LIVE в 20:00. Будет интересно!

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