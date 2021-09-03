Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время покажет. Военная помощь Украине 03.09.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 03.09.2021. Время покажет. Военная помощь Украине
03.09.2021 03.09.2021 02.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021
Еще

Видео - Время покажет. Военная помощь Украине (3 Сентября 2021)

35 просмотров
1
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 3 Сентября 2021

В Кремле оценили планы США оказать военную помощь Украине. “Это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке”, — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

 

Президент Украины находится с рабочим визитом в США. Владимир Зеленский провел встречу с Джо Байденом, по итогам которой Вашингтон выделит Киеву 463 млн долларов на поддержку демократии и около 60 млн долларов на помощь в сфере безопасности. 

 

Смотрите онлайн Видео Время покажет. Военная помощь Украине (3 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Соловьёв LIVE. Иностранное финансирование структур Навального. Вся правда об Афганистане. СМЕРШ 03.09.2021Свобода слова Савика Шустера. Мир. Дружба. Труба 03.09.2021Время покажет. Военная помощь Украине 03.09.2021Вести в 20:00 03.09.2021Соловьёв LIVE. Апокалипсис в США. Как стать «крестным отцом» урагана? Октябрьские холода и бабье лето. Так точн° 03.09.2021Звезда LIVE. Они следят за тобой 03.09.2021Николай Стариков. О Моргенштерне, русофобе Мирзализаде и национализме в Казахстане 03.09.2021Открытый эфир. Новое суперсекретное супероружие США и шесть сценариев конца света 03.09.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Противостояние" 03.09.2021Соловьёв LIVE. Донбасс. Дети войны. КПРФ - предвыборная агония. В первый раз в первый «Ы». ЮГ LIVE 03.09.2021Стратегия с Анной Шафран 03.09.2021Особое мнение. Евгения Альбац 03.09.2021Константин Сёмин. Кризис на носу. Венчание на царство. День Опричиника. Галопом по Европам 03.09.2021Своя правда. Эпохальное фиаско 03.09.2021Царьград. Главное. Набиуллина, Греф, Чубайс обозначили ключевые угрозы и риски для России: начало в 2023-м 03.09.2021

Все ток-шоу