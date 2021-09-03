В Кремле оценили планы США оказать военную помощь Украине. “Это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке”, — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Украины находится с рабочим визитом в США. Владимир Зеленский провел встречу с Джо Байденом, по итогам которой Вашингтон выделит Киеву 463 млн долларов на поддержку демократии и около 60 млн долларов на помощь в сфере безопасности.

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