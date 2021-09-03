В первой программе нового сезона обсудим:

- Встреча Зеленского и Байдена в США войдет в историю? Ожидание и реальность.

- Запад, Россия, Китай: кого украинцы возьмут в союзники? Мы еще идем в НАТО?

- "Северный поток-2": как не вылететь в трубу?

- Вся Украина снова в студии! Кто из спикеров убедит аудиторию?

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