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Свобода слова Савика Шустера. Мир. Дружба. Труба 03.09.2021

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Свобода слова Савика Шустера 03.09.2021. Мир. Дружба. Труба
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Свобода слова Савика Шустера - Мир. Дружба. Труба (3 Сентября 2021)

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Свобода слова Савика Шустера
Свобода слова Савика Шустера
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Опубликовано: 3 Сентября 2021

В первой программе нового сезона обсудим:

- Встреча Зеленского и Байдена в США войдет в историю? Ожидание и реальность.
- Запад, Россия, Китай: кого украинцы возьмут в союзники? Мы еще идем в НАТО?
- "Северный поток-2": как не вылететь в трубу?
- Вся Украина снова в студии! Кто из спикеров убедит аудиторию?

 

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