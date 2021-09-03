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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

- СРОЧНО: Доказательства финансирования структур Навального иностранными спецслужбами

- Вся правда об Афганистане

- Гражданская война в Панджшере

- Сталин — символ Великой русской империи

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Иностранное финансирование структур Навального. Вся правда об Афганистане. СМЕРШ (3 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.