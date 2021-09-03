Соловьёв LIVE - Иностранное финансирование структур Навального. Вся правда об Афганистане. СМЕРШ (3 Сентября 2021)
Опубликовано: 3 Сентября 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:
- СРОЧНО: Доказательства финансирования структур Навального иностранными спецслужбами
- Вся правда об Афганистане
- Гражданская война в Панджшере
- Сталин — символ Великой русской империи
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