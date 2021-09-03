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Соловьёв LIVE. Иностранное финансирование структур Навального. Вся правда об Афганистане. СМЕРШ 03.09.2021

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Соловьёв LIVE 03.09.2021. Иностранное финансирование структур Навального. Вся правда об Афганистане. СМЕРШ
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Соловьёв LIVE - Иностранное финансирование структур Навального. Вся правда об Афганистане. СМЕРШ (3 Сентября 2021)

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Опубликовано: 3 Сентября 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня: 

- СРОЧНО: Доказательства финансирования структур Навального иностранными спецслужбами
- Вся правда об Афганистане
- Гражданская война в Панджшере
- Сталин — символ Великой русской империи

 

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