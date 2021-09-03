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Международное обозрение 03.09.2021

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Международное обозрение 03.09.2021
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Международное обозрение (3 Сентября 2021)

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Международное обозрение
Международное обозрение
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Опубликовано: 4 Сентября 2021

Ведущие: Евгений Примаков

США покинули Афганистан, это стало целом концом эпохи военного доминирования; экспорт демократии по всему миру завершен. По крайней мере, об этом заявил президент Байден. Тем временем вывод американских войск спровоцировал очередной поток афганских беженцев в Европу, чем пользуются различные силы. Миграция – новый политический инструмент или даже, возможно, оружие.

 

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