Международное обозрение (3 Сентября 2021)
Опубликовано: 4 Сентября 2021
Ведущие: Евгений Примаков
Международное обозрение. Контрреволюция на Кубе, убийство президента Гаити, ситуация в Афганистане 16.07.2021
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США покинули Афганистан, это стало целом концом эпохи военного доминирования; экспорт демократии по всему миру завершен. По крайней мере, об этом заявил президент Байден. Тем временем вывод американских войск спровоцировал очередной поток афганских беженцев в Европу, чем пользуются различные силы. Миграция – новый политический инструмент или даже, возможно, оружие.
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