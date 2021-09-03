Смотрите в этом выпуске: Владимир Путин посетил космодром "Восточный"; Владимир Путин объявил о беспрецедентных льготах для бизнеса, который готов работать на Курилах; участники Восточного экономического форума обсудили острейшие вопросы международной политики; более 30 миллионов пенсионеров уже получили по десять тысяч рублей на банковские карты.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (3 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.