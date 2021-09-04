Байдену совершенно не до Зеленского и Украины, считает наш гость Анатолий Шарий. Украинский политический деятель, журналист и видеоблогер проанализировал встречу президентов, которая длилась два часа, и кое-что подметил. Например, что бывший кавээнщик перед входом в Овальный кабинет снял обручальное кольцо. Американские СМИ тут же обозвали Зеленского «Левински». Правда ли, что президент Украины полетел в США, чтобы договориться с Google и YouTube о блокировке Шария? Почему украинская «Википедия» превратилась в «помойку», а попытки модерировать тренды в интернете «попахивают маразмом»? И почему лидер страны похож на «побирушку с протянутой рукой»? Об этом и не только в интервью украинского оппозиционера Sputnik.

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