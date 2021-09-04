Художественный фильм режиссера Игоря Копылова "Небо", основанный на истории гибели военного летчика Олега Пешкова и спасении штурмана Константина Мурахтина в 2015 году в Сирии, выйдет в прокат 7 октября. Фильм снят совместно с Минобороны России при участии телеканала "Россия-1". В центре истории два главных героя - подполковник Сошников (Игорь Петренко) и капитан Муравьев (Иван Батарев). Их прототипами стали летчик Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин. Еще один герой - майор спецназа Захаров (Сергей Губанов). Он стал собирательным образом офицера Сил специальных операций Минобороны России. По словам Юрченко, хоть фильм и не автобиографичен, история гибели летчика и спасения штурмана прописана с документальной точностью.

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