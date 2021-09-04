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Центральное телевидение 04.09.2021

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Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым 04.09.2021
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Центральное телевидение с Вадимом Такменёвым (4 Сентября 2021)

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Центральное телевидение
Центральное телевидение
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Опубликовано: 4 Сентября 2021

Ведущие: Вадим Такменёв

В России ощущается острая нехватка мигрантов. Пока одних из них высылают обратно на родину, других собираются везти целыми эшелонами. С какой целью это делается? Может быть мало роста преступности, связанных с ростом количества мигрантов в стране? Брейвик просит выпустить его из тюрьмы. Правда ли, что его могут отпустить и убийца, который расстрелял 77 человек, будет жить жизнью обычного человека? Правда ли, что Моргенштерн решил стать главой РФ? Почему он об этом сказал в Киеве? На Россию из-за жары надвигаются полчища комаров, которые переносят лихорадку западного Нила. Как с ними бороться и что делать?

 

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