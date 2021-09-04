Яков Кедми поднимет тему не столько Афганистана, сколько провала Америки в этой стране. В мире произошел самый настоящий сдвиг, и не потому, что Афганистан имел или имеет какое-то принципиальное значение, а потому, что Штаты дали настоящую слабину. Двадцать лет спускались огромные деньги, обучались солдаты, погибали американские военные, и в итоге всё впустую. Этот момент многим открыл глаза, у кого до сих пор были какие-то розовые очки на носу.

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