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Право знать. Яков Кедми 04.09.2021

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Право знать 04.09.2021. Яков Кедми
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Право знать - Яков Кедми (4 Сентября 2021)

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Опубликовано: 4 Сентября 2021

Ведущие: Дмитрий Куликов

Яков Кедми поднимет тему не столько Афганистана, сколько провала Америки в этой стране. В мире произошел самый настоящий сдвиг, и не потому, что Афганистан имел или имеет какое-то принципиальное значение, а потому, что Штаты дали настоящую слабину. Двадцать лет спускались огромные деньги, обучались солдаты, погибали американские военные, и в итоге всё впустую. Этот момент многим открыл глаза, у кого до сих пор были какие-то розовые очки на носу.

 

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