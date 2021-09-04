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Политическая Россия. На Украине полыхает! Венгрия будет получать газ в обход 04.09.2021

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Политическая Россия 04.09.2021. На Украине полыхает! Венгрия будет получать газ в обход
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Политическая Россия - На Украине полыхает! Венгрия будет получать газ в обход (4 Сентября 2021)

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Опубликовано: 4 Сентября 2021

Контракт на закупку российского газа через «Турецкий поток» подписала Венгрия, вызвав этим острое жжение пониже спины у евроукров. Свидомые заверещали, что венгры участвовали в «Крымской платформе», а теперь всадили незалежникам нож в спину. Видимо, в Будапеште всерьёз опасаются, что транзит энергоносителя через Цеевропу скоро прикажет долго жить

 

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