Политическая Россия - На Украине полыхает! Венгрия будет получать газ в обход (4 Сентября 2021)
Опубликовано: 4 Сентября 2021
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Контракт на закупку российского газа через «Турецкий поток» подписала Венгрия, вызвав этим острое жжение пониже спины у евроукров. Свидомые заверещали, что венгры участвовали в «Крымской платформе», а теперь всадили незалежникам нож в спину. Видимо, в Будапеште всерьёз опасаются, что транзит энергоносителя через Цеевропу скоро прикажет долго жить
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