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Талибы и Зеленский: кто более дорог для США? (Николай Стариков)

Контракт на закупку российского газа через «Турецкий поток» подписала Венгрия, вызвав этим острое жжение пониже спины у евроукров. Свидомые заверещали, что венгры участвовали в «Крымской платформе», а теперь всадили незалежникам нож в спину. Видимо, в Будапеште всерьёз опасаются, что транзит энергоносителя через Цеевропу скоро прикажет долго жить

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