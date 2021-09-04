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Известия. Главное 04.09.2021

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Известия. Главное 04.09.2021
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Известия. Главное (4 Сентября 2021)

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Известия. Главное
Известия. Главное
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Опубликовано: 4 Сентября 2021

Ведущие: Евгений Гусев

- Эмоциональный и искренний диалог на равных. Почему так важно знать историю страны, на кого надо равняться, и что самое главное в жизни? Как ученики поправляли самого президента, и какую мечту школьницы исполнил Владимир Путин?
- Штаты с позором покинули Кабул. Кому была нужна эта 20-летняя война? Сколько на неё потратили денег, кто ответит за бессмысленные жертвы, и как теперь будет жить Афганистан?
- Власти незалежной мечтают об американском покровительстве, и снова отправились за океан. Почему президент Украины так долго ждал аудиенции у Байдена, как ходил с протянутой рукой, и каким образом фамилия Зеленский трансформировалась в США в так знакомую нам Левински?
- Казанский клуб «Ак Барс» первый в Континентальной хоккейной лиге отказался от группы поддержки. Кого раздражают красотки заводящие трибуны, где грань между эстетикой и пошлостью, и кто станет следующей жертвой особо рьяных поборников морали?

 

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