Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Константин Сёмин. Некоторые любят погорячее! АгитПроп 05.09.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Константин Сёмин
Константин Сёмин 05.09.2021. Некоторые любят погорячее! АгитПроп
05.09.2021 05.09.2021 03.09.2021 02.09.2021 02.09.2021 01.09.2021 31.08.2021 30.08.2021 30.08.2021 30.08.2021
Еще

Константин Сёмин - Некоторые любят погорячее! АгитПроп (5 Сентября 2021)

56 просмотров
2
0
Поделиться
Константин Сёмин
Константин Сёмин
Подписаться

Опубликовано: 5 Сентября 2021

В мире все больше и больше тех, кто одинаково разочарован и в хозяевах жизни, и в небесных покровителях. Не исключено, что среди них — и маленькая девочка со взглядом волчицы, переплывавшая океан, чтобы встретиться с Обамой и попросить его спасти планету. Иллюзии разбились. Это теперь какая-то другая Грета?

 

Смотрите онлайн Константин Сёмин Некоторые любят погорячее! АгитПроп (5 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Воскресный вечер с Соловьевым 05.09.2021Время в 21:00. Воскресный выпуск 05.09.2021Главное с Ольгой Беловой 05.09.2021Москва. Кремль. Путин 05.09.2021Вести недели 05.09.2021Итоги недели с Ирадой Зейналовой 05.09.2021Соловьёв LIVE. Соловьев размазал Собчак и подробно разоблачил ее вранье об Афганистане 05.09.2021Политическая Россия. Грязные предвыборные технологии и разрешение на русофобию 05.09.2021Еврозона 05.09.2021Новости недели с Юрием Подкопаевым 05.09.2021Константин Сёмин. Банду Сёмина - под суд 05.09.2021Константин Сёмин. Некоторые любят погорячее! АгитПроп 05.09.2021Дмитрий Гордон. Что понял Зеленский, о коррупции в Афганистане, ордене для Кикабидзе и звании Монатика 05.09.2021Армен Гаспарян. Британский спецназ обманул бармалеев, высылка борца за МБХ Сулаймонова и мечты Залужного 05.09.2021Время в 21:00 04.09.2021

Все ток-шоу