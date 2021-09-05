В мире все больше и больше тех, кто одинаково разочарован и в хозяевах жизни, и в небесных покровителях. Не исключено, что среди них — и маленькая девочка со взглядом волчицы, переплывавшая океан, чтобы встретиться с Обамой и попросить его спасти планету. Иллюзии разбились. Это теперь какая-то другая Грета?

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