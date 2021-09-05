Стоит отвлечься на интересное интервью, и на тебя уже чуть ли не уголовное дело заводят за оскорбление монархического величия:)

Кстати, спасибо охранительской своре за рекламу. Завтра в Агитпропе можно будет посмотреть и на Собчак, и на Владимира Кирилловича. Хотя тема, в общем-то совершенно отвлеченная. И ничего секретного - всё на основе открытых источников.



Просвещать меня, какой флаг использовали какие коллаборационисты - занятие столь же бесполезное, как и доказывать работу Ленина на немецкий Генштаб (между прочим, любимый пропагандистский прием коллаборационистов).



Факты хорошо известны. Триколор был флагом Временного Правительства, сотрудничавших с интервентами белогвардейцев, а впоследствии - официальной символикой Народно-Трудового Союза русских солидаристов и отдельных подразделений РОА. При этом в манифесте Власова прямо декларируется преемственность по отношению к идеалам Февральской революции. Точка.

В сознании ветеранов-фронтовиков символ этот имел одну-единственную коннотацию. Достаточно пересмотреть советские фильмы о войне. Ведь почему-то до Ельцина на Парадах Победы героическое торговое знамя не появлялось. Размахивавшего им национал-патриота КГБ мог запросто упаковать за "подрыв основ конституционного строя".



Но по неизвестной нам причине 7 октября 1988 на митинге на ленинградском стадионе «Локомотив» этого не произошло. Активисты подпольной антисоветской организации НТС впервые развернули трехцветное знамя над толпой. Именно так оно стало символом антисоветского путча 1991 года, говоря нынешним языком - майдана. Точно таким же, как БЧБ-флаг в Беларуси или жовто-блакитный прапор на Украине.



Представим теперь, что вы понимаете все это и видите на кадрах хроники, как Собчак и Нарусова целуют ручку прибывшему в Ленинград Владимиру Кирилловичу. Предположим, вы читали, что оный Кириллович призывал в 1941 году бить большевиков вместе с Гитлером, а оный Собчак хвалился изгнанием из страны коммунистов. Что ж тогда противозаконного в вопросе:

- Чей флаг?



В фильме "Биохимия Предательства" многие моменты из истории РОА и НТС освещаются подробно. Вместе с настоящими, а не выдуманными историками. Впрочем, на стадии съемок я о многом лишь догадывался.



К примеру, я не мог даже вообразить:

- Что не какие-то заграничные бандеровцы, а наши домашние чиновники предложат увековечить соорганизатора блокады Ленинграда Маннергейма,

- Что в подольском музее борьбы с большевизмом будет фотографироваться сенатор Торшин,

- Что патриарх Кирилл вручит самописную икону с Кирилловичем-Романовым в дар одному из монастырей.

- Что названный Шолоховым литературным власовцем Солженицын будет 25 лет торчать в школьной программе, как гнилой зуб. (В "Архипелаге ГУЛаг" имеется прямая апология власовщины)

Список можно продолжать, продолжать и продолжать...

Не у одного меня, а у сотен тысяч, а то и миллионов наших сограждан давно уже закрадываются вполне законные сомнения:

- Только ли на Украине ведется оголтелая десоветизация?

- Только ли на Украине во всем и по любому поводу виноваты большевики?

Особо впечатлительным представителям МИДа стоило бы подучить для начала русский язык и историю. А то у них то Сталин с Гитлером - сопоставимые злодеи, то "Освободив Польшу, Красная Армия подарила полякам жизнь, но не свободу".



Деградация, как цинга, поразила все сферы и области общественной жизни. Вместе с экономикой деградировали дипломатия, журналистика, образование, медицина, культура, наука и искусство. Тот, кто воображает, будто деградацию можно бесконечно прикрывать фальшивым патриотизмом, очень сильно заблуждается. Деградация - не Мавзолей 9 мая. От нее не отведешь глаз, не спрячешь под удобным полотнищем.

Деградацию не вырежешь из телевизионной трансляции, как Сталина из озеровского "Освобождения".

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