Политическая Россия - Грязные предвыборные технологии и разрешение на русофобию (5 Сентября 2021)
Опубликовано: 5 Сентября 2021
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На связи с PolitRussia Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.
- Чем примечательна нынешняя предвыборная кампания?
- О кейсах, в которых людей якобы заставляют регистрироваться для электронного голосования
- О выплатах перед выборами
- О том, что Кремль рассмотрит обращение СМИ с предложением внести поправки в закон об иноагентах
- О том, что на стендапах «некруто» говорить, что ты за Путина
- О русофобских настроениях на границах с Россией и так называемых языковых патрулях
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