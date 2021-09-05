На связи с PolitRussia Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.

- Чем примечательна нынешняя предвыборная кампания?

- О кейсах, в которых людей якобы заставляют регистрироваться для электронного голосования

- О выплатах перед выборами

- О том, что Кремль рассмотрит обращение СМИ с предложением внести поправки в закон об иноагентах

- О том, что на стендапах «некруто» говорить, что ты за Путина

- О русофобских настроениях на границах с Россией и так называемых языковых патрулях

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