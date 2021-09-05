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Политическая Россия. Грязные предвыборные технологии и разрешение на русофобию 05.09.2021

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Политическая Россия 05.09.2021. Грязные предвыборные технологии и разрешение на русофобию
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Политическая Россия - Грязные предвыборные технологии и разрешение на русофобию (5 Сентября 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 5 Сентября 2021

На связи с PolitRussia Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.

 

- Чем примечательна нынешняя предвыборная кампания? 
- О кейсах, в которых людей якобы заставляют регистрироваться для электронного голосования 
- О выплатах перед выборами
- О том, что Кремль рассмотрит обращение СМИ с предложением внести поправки в закон об иноагентах
- О том, что на стендапах «некруто» говорить, что ты за Путина
- О русофобских настроениях на границах с Россией и так называемых языковых патрулях

 

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