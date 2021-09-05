У прогресса всегда есть двигатель, у событий топливо. Шестеренки происходящего всегда пытается кто-то подкрутить. Авторы программы будут пытаться разобраться, кто и куда хочет рулить этим миром и насколько нам по пути. Самые важные и обсуждаемые темы и проблемы, мощнейшие репортажи с места событий и подробный анализ событий от ведущей Ирады Зейналовой. Вместе разбираемся, что происходит и к чему это приведёт.

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