Так кто и зачем врал что вакцина против ковида мешает зачать ребенка? Почему вакцинироваться нужно сейчас до начала сезонных простуд и гриппа. И жесткая правда для тех кто еще медлит. Американцы бросили и технику и оружие и боеприпасы. Как Американский гегемон бежал от бородачей в шлепанцах бросая по пути все и всех, даже служебных собак. И куда побегут теперь афганские мигранты если Европа беженцев у себя принимать не хочет.

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