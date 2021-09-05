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Главное с Ольгой Беловой 05.09.2021

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Главное с Ольгой Беловой 05.09.2021
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Главное с Ольгой Беловой (5 Сентября 2021)

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Главное с Ольгой Беловой
Главное с Ольгой Беловой
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Опубликовано: 5 Сентября 2021

Ведущие: Ольга Белова

Как Россия будет прирастать Сибирью и Приморьем, как привлечь людей и технологии, и где они — новые точки роста?
Кто мы и куда идем? Чему учат горькие уроки истории, и какой мир мы хотим построить? Кто ещё преподал урок в День знаний, и почему у президента нет аккаунта в социальных сетях?
В Вашингтоне подвели итоги афганской войны. Почему Джо Байден назвал позорное бегство из Кабула удачной операцией, и что сейчас происходит в Афганистане?
Сколько денег удалось выпросить? Услышал ли Байден жалобы Зеленского? И какое новое название для Украины придумали в Киеве?

 

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