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Время в 21:00. Воскресный выпуск 05.09.2021

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Время в 21:00 05.09.2021. Воскресный выпуск
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Время в 21:00 - Воскресный выпуск (5 Сентября 2021)

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Время в 21:00
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Опубликовано: 5 Сентября 2021

Проблема поколения, не имеющего парламентского представительства, никуда не исчезла, это видно хотя бы по тому, что даже такие маргиналы как Навальный или Волков еще недавно способны были собирать пусть и не такие массовые акции протеста, как зимой 2011-го, но все же заметные. То есть понятно, что стремясь обеспечить себе предсказуемость работы, власть упустила из виду необходимость наличия легальной и действенной оппозиции.

 

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