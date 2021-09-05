Время в 21:00 - Воскресный выпуск (5 Сентября 2021)
Опубликовано: 5 Сентября 2021
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Проблема поколения, не имеющего парламентского представительства, никуда не исчезла, это видно хотя бы по тому, что даже такие маргиналы как Навальный или Волков еще недавно способны были собирать пусть и не такие массовые акции протеста, как зимой 2011-го, но все же заметные. То есть понятно, что стремясь обеспечить себе предсказуемость работы, власть упустила из виду необходимость наличия легальной и действенной оппозиции.
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