Проблема поколения, не имеющего парламентского представительства, никуда не исчезла, это видно хотя бы по тому, что даже такие маргиналы как Навальный или Волков еще недавно способны были собирать пусть и не такие массовые акции протеста, как зимой 2011-го, но все же заметные. То есть понятно, что стремясь обеспечить себе предсказуемость работы, власть упустила из виду необходимость наличия легальной и действенной оппозиции.

Смотрите онлайн Время в 21:00 Воскресный выпуск (5 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.