Запад ну никак не может смириться с тем, что конца истории не случилось. Россия уже не та что в девяностые годы, а насаждать свой цивилизационный код другим странам с помощью оружия на данный момент времени уже кажется бессмысленным. Нет у Запада никакой стратегии.

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