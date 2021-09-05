Талибы и Зеленский: кто более дорог для США? (Николай Стариков)

Как минимум в ежегодные 100 миллиардов долларов оценивает российское правительство перспективный доход от продажи водорода странам ЕС. Однако концепция по экспорту этого газа, которую продвигает, например, либерда в лице Чубайса, может нанести ущерб отечественной газотранспортной системе, уверены специалисты. По их мнению, водород российским компаниям следует получать из метана прямо на территории Евросоюза

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