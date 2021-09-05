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Политическая Россия. Послушай либерду, сделай наоборот: млрд на водороде 05.09.2021

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Политическая Россия 05.09.2021. Послушай либерду, сделай наоборот: млрд на водороде
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Политическая Россия - Послушай либерду, сделай наоборот: млрд на водороде (5 Сентября 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 5 Сентября 2021

Как минимум в ежегодные 100 миллиардов долларов оценивает российское правительство перспективный доход от продажи водорода странам ЕС. Однако концепция по экспорту этого газа, которую продвигает, например, либерда в лице Чубайса, может нанести ущерб отечественной газотранспортной системе, уверены специалисты. По их мнению, водород российским компаниям следует получать из метана прямо на территории Евросоюза

 

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