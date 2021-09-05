Путин - один за всех. НАТО у ворот! Мифы о вакцинах. НЛО против США. Киногерои нашего времени

Парламент сейчас это некая машина, быстрое реагирование которой гарантируется наличием Единой России с ее большинством. В оппозиции целых три партии, не имеющие возможности влиять на результат голосований, но создающие площадку для переговоров сил разной политической направленности. Это также некий клапан, через который сбрасываются пары недовольных, в основном живших в СССР и потерявших всё, в том числе стабильное будущее.

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