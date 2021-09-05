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Константин Сёмин. Маша. Да не наша. Злоба дня 05.09.2021

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Константин Сёмин 05.09.2021. Маша. Да не наша. Злоба дня
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Константин Сёмин - Маша. Да не наша. Злоба дня (5 Сентября 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 5 Сентября 2021

Явленный нам в комментариях и прямых включениях уровень интеллекта и образования — это, в общем-то, диагноз всей бюрократической системе. И невозможно, слушая все это, не задаться вопросом — если у нас все так здорово на дипломатической работе или на телевидении, то как же у нас, простите, в ракетно-космических войсках, в разведке, в армии и спецслужбах?

 

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