Утренний разворот - Майерс или Нарышкин. Иван Жданов. Константин Калачёв (6 Сентября 2021)
Опубликовано: 6 Сентября 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Павел Лобков. Морван Лаллуэт. Дмитрий Потапенко 02.09.2021
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В эфире Маша Майерс и Алексей Нарышкин.
- Ася Рак, экономический обозреватель
- Иван Жданов, соратник Алексея Навального
- Калачев Константин Эдуардович, политолог,политический технолог и Курбангалеева Екатерина Шамильевна, директор НИЦ «Особое мнение»
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