Соловьёв LIVE - СРОЧНО. Страна встречает героев. Паралимпийцы возвращаются. Рекорд по медалям. Прямой эфир (6 Сентября 2021)
Опубликовано: 6 Сентября 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Мы в эфире со специальным выпуском. В студии — Сергей Карнаухов.
Следим за возвращением российских паралимпийцев с Игр в Токио. Напомним, наша сборная завоевала рекордное количество медалей - 118, из которых 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.
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