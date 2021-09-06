«У Вовы слетели тормоза полностью!» Анатолий Шарий о позорной поездке Зеленского в США

Зеленский добрался до Байдена. Нападки либералов на Беслан. Эксклюзив от Рогозина

Соловьев размазал Собчак и подробно разоблачил ее вранье об Афганистане

«Гаденыш Дудь еще на свободе!» Либеральные сволочи должны ответить за ложь о трагедии в Беслане

Мы в эфире со специальным выпуском. В студии — Сергей Карнаухов.

Следим за возвращением российских паралимпийцев с Игр в Токио. Напомним, наша сборная завоевала рекордное количество медалей - 118, из которых 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE СРОЧНО. Страна встречает героев. Паралимпийцы возвращаются. Рекорд по медалям. Прямой эфир (6 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.