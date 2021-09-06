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Соловьёв LIVE. СРОЧНО. Страна встречает героев. Паралимпийцы возвращаются. Рекорд по медалям. Прямой эфир 06.09.2021

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Соловьёв LIVE 06.09.2021. СРОЧНО. Страна встречает героев. Паралимпийцы возвращаются. Рекорд по медалям. Прямой эфир
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Соловьёв LIVE - СРОЧНО. Страна встречает героев. Паралимпийцы возвращаются. Рекорд по медалям. Прямой эфир (6 Сентября 2021)

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Опубликовано: 6 Сентября 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Мы в эфире со специальным выпуском. В студии — Сергей Карнаухов. 

Следим за возвращением российских паралимпийцев с Игр в Токио. Напомним, наша сборная завоевала рекордное количество медалей - 118, из которых 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.

 

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