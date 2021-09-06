НАШ - Марафон. Годовщина Минских соглашений. "Грязный" газ из России. Давление на СМИ (6 Сентября 2021)
Опубликовано: 6 Сентября 2021
Еще
Обсуждаемые темы:
- Кулеба заявил, что Кремль избегает встречи Зеленского с Путиным;
- Алексей Арестович заявил, что Украина соскочила с крючка Минских соглашений;
- Зеленский в США назвал российский газ "самым грязным" в мире;
- Глава "Газпрома" Миллер заявил, что газ по "Северному потоку-2" пойдет до конца года
Смотрите онлайн НАШ Марафон. Годовщина Минских соглашений. "Грязный" газ из России. Давление на СМИ (6 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.