Марафон. Как Украина вернет Крым? "Минские соглашения" все? Байден и Зеленский

Обсуждаемые темы:

- Кулеба заявил, что Кремль избегает встречи Зеленского с Путиным;

- Алексей Арестович заявил, что Украина соскочила с крючка Минских соглашений;

- Зеленский в США назвал российский газ "самым грязным" в мире;

- Глава "Газпрома" Миллер заявил, что газ по "Северному потоку-2" пойдет до конца года

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Годовщина Минских соглашений. "Грязный" газ из России. Давление на СМИ (6 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.