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НАШ. Марафон. Годовщина Минских соглашений. "Грязный" газ из России. Давление на СМИ 06.09.2021

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НАШ 06.09.2021. Марафон. Годовщина Минских соглашений. "Грязный" газ из России. Давление на СМИ
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НАШ - Марафон. Годовщина Минских соглашений. "Грязный" газ из России. Давление на СМИ (6 Сентября 2021)

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Опубликовано: 6 Сентября 2021

Обсуждаемые темы:
- Кулеба заявил, что Кремль избегает встречи Зеленского с Путиным;
- Алексей Арестович заявил, что Украина соскочила с крючка Минских соглашений;
- Зеленский в США назвал российский газ "самым грязным" в мире;
- Глава "Газпрома" Миллер заявил, что газ по "Северному потоку-2" пойдет до конца года

 

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