Центробанк пророчит новый мировой кризис, справится ли Россия с экономическими потрясениями? Почему новая финансовая угроза на сей раз надвигается с востока? На ближайшие три года у российской экономики есть четыре пути, по самому пессимистичному сценарию всё будет развиваться как в 2008-м, то есть после коллапса в США начнется мировой кризис.

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