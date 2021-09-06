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Место встречи. Есть повод для паники 06.09.2021

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Место встречи 06.09.2021. Есть повод для паники
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Место встречи - Есть повод для паники (6 Сентября 2021)

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Опубликовано: 6 Сентября 2021

Ведущие: Андрей Норкин

Центробанк пророчит новый мировой кризис, справится ли Россия с экономическими потрясениями? Почему новая финансовая угроза на сей раз надвигается с востока? На ближайшие три года у российской экономики есть четыре пути, по самому пессимистичному сценарию всё будет развиваться как в 2008-м, то есть после коллапса в США начнется мировой кризис.

 

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