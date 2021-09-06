Талибы и Зеленский: кто более дорог для США? (Николай Стариков)

На Украине полыхает! Венгрия будет получать газ в обход

Угрозы в адрес депутатов Госдумы и российских офицеров озвучили казахские националисты – лидеры местной незарегистрированной партии «Ел Тірегі» Нуржан Альтаев и Мурат Мухамеджанов. Они заявили, что «два метра ширины, два метра глубины найдётся на нашей казахской земле» всем, кто якобы собирается захватывать незалежную республику

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