Закон об иностранных агентах, зачем и почему

О Моргенштерне, русофобе Мирзализаде и национализме в Казахстане

В новом видеоблоге, записанном совместно с общественно-политическим проектом «Политраша», обсудили новый вояж Зеленского в Вашингтон, а также отношения США и талибов*, которым они оставили вооружения и техники на несколько локальных конфликтов и войн с сопредельными государствами.

* Талибан – террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации по решению Верховного Суда от 14.02.2003г.

Смотрите онлайн Николай Стариков Талибы* или Зеленский – кто более дорог для США (6 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.