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НАШ. Важное. Зеленский хочет "съехать" с Минска? Встреча с Путиным 06.09.2021

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НАШ 06.09.2021. Важное. Зеленский хочет "съехать" с Минска? Встреча с Путиным
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НАШ - Важное. Зеленский хочет "съехать" с Минска? Встреча с Путиным (6 Сентября 2021)

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Опубликовано: 6 Сентября 2021

Обсуждаемые темы:
- Годовщина заключения Минских соглашений. Власть пытается "съехать"?
- Противостояние Разумкова и Зеленского. Стефанчук станет спикером?
- Начало политического сезона, чего ждать украинцам
- Северный поток-2 заработает за несколько дней

 

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