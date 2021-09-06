Царьград. Главное - Несмотря на высокий уровень вакцинации, Израиль накрыла новая волна эпидемии: причины (6 Сентября 2021)
Опубликовано: 6 Сентября 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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В Израиле, где привилось большинство жителей, количество инфицированных резко выросло. Массово болеют люди, которые сделали по две и по три прививки, причем Израиль вошел в число первых стран, объявивших о начале ревакцинации. Врачи высказывают различные гипотезы по этому поводу. Предметный анализ причин и последствий сегодня в "Царьград.Главное". В свою очередь, вице-премьер правительства по соцвопросам Т.Голикова сообщила, что 80% умирающих в работоспособном возрасте граждан России – мужчины.
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