Константин Сёмин - Мама-Епархия. Продукты - вверх. Батут порвался. Галопом по Европам (6 Сентября 2021)
Опубликовано: 6 Сентября 2021
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В этом выпуске:
- Мировые цены на продукты снова рванули вверх;
- Сечин придумал как спасти Северный Поток-2;
- Белорусские оппозиционеры Знак и Колесникова приговорены к 10 и 11 годам колонии;
- Симферопольская и Крымская епархия планирует расширять владения;
- В Чувашии настоятель одного из храмов предложил патриарху и другим священникам публиковать декларации о доходах;
- В Гвинее военный переворот;
- В Судане конфискована партия российского оружия;
- Прокуратура Гватемалы подозревает российских бизнесменов в попытке подкупить президента Джамматтеи;
- Запрещённые талибы (запрещено в РФ) позвали Россию на объявление состава нового афганского правительства;
- Вслед за Автовазом вынужденные выходные объявил калужский завод Фольксваген;
- Штаты больше не будут покупать российские ракетные двигатели РД-180.
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