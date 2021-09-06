В этом выпуске:

- Мировые цены на продукты снова рванули вверх;

- Сечин придумал как спасти Северный Поток-2;

- Белорусские оппозиционеры Знак и Колесникова приговорены к 10 и 11 годам колонии;

- Симферопольская и Крымская епархия планирует расширять владения;

- В Чувашии настоятель одного из храмов предложил патриарху и другим священникам публиковать декларации о доходах;

- В Гвинее военный переворот;

- В Судане конфискована партия российского оружия;

- Прокуратура Гватемалы подозревает российских бизнесменов в попытке подкупить президента Джамматтеи;

- Запрещённые талибы (запрещено в РФ) позвали Россию на объявление состава нового афганского правительства;

- Вслед за Автовазом вынужденные выходные объявил калужский завод Фольксваген;

- Штаты больше не будут покупать российские ракетные двигатели РД-180.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Мама-Епархия. Продукты - вверх. Батут порвался. Галопом по Европам (6 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.