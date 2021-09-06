Массовые протесты против из-за мер по борьбе с COVID-19 прокатились по Европе. Демонстранты вышли на улицы во Франции, Великобритании, Италии, Нидердандов и Греции. Недовольные протестуют против ограничений, обязательной вакцинации и введения с «паспортов здоровья».

Швейцарский ученый Сай Редди предупредил о возникновении в 2022 году еще более опасного штамма коронавируса.

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