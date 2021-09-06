Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время покажет. Новый Минский формат 06.09.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 06.09.2021. Время покажет. Новый Минский формат
06.09.2021 06.09.2021 06.09.2021 03.09.2021 03.09.2021 02.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021
Еще

Видео - Время покажет. Новый Минский формат (6 Сентября 2021)

30 просмотров
2
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 6 Сентября 2021

Киев подводит итоги поездки Зеленского в Вашингтон. Советника главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что «Украина снялась с крючка Минских соглашений». В СБУ заявили о получении сообщения о готовящемся покушении на Зеленского и вооруженного нападения на Раду. 

 

Смотрите онлайн Видео Время покажет. Новый Минский формат (6 Сентября 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 06.09.2021Время в 21:00 06.09.2021Соловьёв LIVE. Клизма для иноагентов. Депрессия и ложь «Дождя». Собчак с Веником. Стена Сосновского 06.09.2021Политическая Россия. Нет никакой мягкой силы России, пока наша элита смотрит на Запад 06.09.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Эпицентр". Василий Нимченко 06.09.2021Вечер с Владимиром Соловьевым 06.09.2021Специальный репортаж «Событий». Дом культуры 2.0 06.09.2021Вести в 20:00 06.09.2021Соловьёв LIVE. Кому нужен талибский* Афганистан? Что будет со средней Азией? Плацдарм Леонкова 06.09.2021Константин Сёмин. Школа патриотов. Злоба дня 06.09.2021Звезда LIVE. Сибирский гамбит 06.09.2021Время покажет. Новый Минский формат 06.09.2021Время покажет. Ковид взрывает мир 06.09.2021Константин Сёмин. Мама-Епархия. Продукты - вверх. Батут порвался. Галопом по Европам 06.09.2021Царьград. Главное. Несмотря на высокий уровень вакцинации, Израиль накрыла новая волна эпидемии: причины 06.09.2021

Все ток-шоу