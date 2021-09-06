Киев подводит итоги поездки Зеленского в Вашингтон. Советника главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что «Украина снялась с крючка Минских соглашений». В СБУ заявили о получении сообщения о готовящемся покушении на Зеленского и вооруженного нападения на Раду.

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