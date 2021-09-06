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Константин Сёмин. Школа патриотов. Злоба дня 06.09.2021

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Константин Сёмин 06.09.2021. Школа патриотов. Злоба дня
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Константин Сёмин - Школа патриотов. Злоба дня (6 Сентября 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 6 Сентября 2021

Начался учебный год. Интернет сегодня смакует фотографии новой школы - самой дорогой школы в стране. Газпром-школы. Обстановке, внутреннему убранству и техническому оснащению этой школы позавидует любая пятизвездочная гостиница. Прошли, безвозвратно канули в прошлое тоталитарные времена, когда престижную математическую школу в Москве можно было перепутать с обыкновенной в Новосибирске.

 

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