Начался учебный год. Интернет сегодня смакует фотографии новой школы - самой дорогой школы в стране. Газпром-школы. Обстановке, внутреннему убранству и техническому оснащению этой школы позавидует любая пятизвездочная гостиница. Прошли, безвозвратно канули в прошлое тоталитарные времена, когда престижную математическую школу в Москве можно было перепутать с обыкновенной в Новосибирске.

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